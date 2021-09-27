Лукашенко поинтересовался ситуацией на белорусско-украинской границе

Принимая с докладом об обстановке на государственной границе руководство силового блока, Глава государства попросил уделить особое внимание украинскому участку:



– Что мы там будем делать? Вы видите, в Украину тащат натовские войска. Под видом учебных центров создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать. Они не слышат нашей озабоченности. Мы с Президентом России – это не секрет – проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что нам надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем. К сожалению, руководство Украины наплевало на собственный народ и не слышит, что мы высказываем эту озабоченность.



В связи с этим Александр Лукашенко спросил у председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, какими должны быть дальнейшие действия с нашей стороны, и напомнил, что протяженность белорусско-украинской границы 1100 километров.



– Это огромная протяженность. Провели ли мы там демаркацию? Как украинцы работают? Работают ли они вообще для того, чтобы обустроить эту границу?