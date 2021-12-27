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Лукашенко поговорил по телефону с президентом Израиля и пригласил его посетить Беларусь

Президенты Беларуси и Израиля Александр Лукашенко и Ицхак Герцог сегодня провели телефонный разговор. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Фото: БЕЛТА

Главы государств обсудили двусторонние отношения Беларуси и Израиля и направления их развития, а также комплекс гуманитарных вопросов.

– К слову, оказалось, что господин президент Израиля имеет белорусские корни. Беларусь – его малая родина. Сам Ицхак Герцог из Березино, а супруга его из Гомеля. В ходе беседы главы государств обсудили график контактов в возможное и удобное в связи с пандемией время. Александр Лукашенко пригласил коллегу посетить малую родину, – рассказали в пресс-службе.
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