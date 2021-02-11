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  2. Лукашенко: подвиг народа в годы Великой Отечественной – жемчужина нашей исторической памяти

Лукашенко: подвиг народа в годы Великой Отечественной – жемчужина нашей исторической памяти

Национальные культуры сегодня подвергаются существенным рискам: с одной стороны, глобализация размывает территориальные границы, делая мир открытым, с другой (и это парадокс) – люди все больше замыкаются в клетках социальных сетей и утрачивают такие ценности, как живое общение, доброта, тепло, отзывчивость, добрососедство. Об этом Президент заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании:


– Страшнее другое – мы можем потерять идентичность, впустив в свою жизнь несвойственные нашему менталитету модели. Свои стандарты поведения, нравственные принципы из поколения в поколение мы черпали из творчества великих писателей, художников, режиссеров, архитекторов – тех, кто для своих поколений, выражаясь современным языком, был лидером мнений. И задача сделать так, чтобы наши дети и внуки стали хранителями культурного кода нации.

 По словам Главы государства, сегодня Беларуси жизненно необходимы современные Колас и Купала, Короткевич и Шагал – не просто кумиры и светочи. Государство ждет и готово всячески поддержать такие таланты, чтобы новые поколения белорусов помнили и знали свои духовные и культурные истоки.

 Александр Лукашенко заявил о необходимости серьезно вложиться в историко-культурное наследие: завершить создание Музейного квартала Национального художественного музея, реконструкцию и реставрацию Спасо-Преображенской церкви в Полоцке, дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи, Кревского замка.

– Жемчужиной нашей исторической памяти является подвиг белорусского народа: в нем мы видим лучшие черты национального характера белорусов. Мужество, самоотверженность, преданность Отечеству, готовность защищать свою землю до конца – и далеко не каждая страна имеет в своей истории такой яркий пример героизма, и совсем недалекий, который проявили наши предки в годы Великой Отечественной войны. Бросаться этим нельзя, – подчеркнул Глава государства.

 Он предупредил, что отказ от этого великого достояния чреват присвоением подвига белорусов другими странами, чему примеры уже есть:

– Или вообще, если дрогнут россияне (а там уже тоже со стороны определенных «протестунов» есть такие тенденции), об нас вытрут ноги те, кто нас в свое время убивал, насиловал. Вытрут ноги и скажут, как они начинают говорить, что это мы развязали, что это мы виноваты, что мы агрессоры, что мы просто нелюди, хуже зверя. И это будет уже другая история, другие ценности. Поэтому нам ни в коем случае нельзя потерять вот этот дар, который нам принесли старшие поколения. Это наша гордость, когда мы можем прямо встать и сказать: эй вы, вспомните, что вы творили здесь. Мы это помним – и крыть им будет нечем. Поэтому это надо сохранить, надо за это бороться. Чего бы нам ни стоило. 

Фото: БЕЛТА
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