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Лукашенко подтвердил, что готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу. Об этом Глава государства заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.


"Когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите!  – сказал Глава государства. – Поляки решили закрыть границу с Беларусью – хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наши интересы сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою, что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай идет через нас?"

Президент отметил, что попасть в Россию и дальше европейские товары через Украину не смогут. Не налажен транзит и через страны Прибалтики.


"Только Беларусь. Поэтому, прежде чем делать с их стороны заявления, надо взять свои куриные мозги в руки, как в народе говорят, и подумать, что ты бряцаешь. Он закроет границу... Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе. А потом ты закроешь – тогда подумайте, как вы энергоносители будете покупать в России", – заметил Александр Лукашенко.
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Фото: БЕЛТА
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