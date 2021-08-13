Лукашенко подробно рассказал о проекте «Деревня будущего»

Глава государства напомнил, что в свое время в стране действовали две программы по возрождению села: создавались агрогородки, хозяйства укрупнялись, развивалась социальная сфера. При этом впоследствии возник вопрос: что делать с теми населенными пунктами, которые остались без хозяйств и которые нужно подтянуть до более высокого уровня.– заявил Александр Лукашенко.Всего в проект «Деревня будущего» включили более 170 агрогородков и деревень, в Гомельской области преобразовать планируют 23 населенных пункта (с учетом пилотного проекта в агрогородке Лясковичи).Населенные пункты разделили на пять уровней в зависимости от численности населения: первый – более 700 жителей, второй – 500–700, третий – 200–500, четвертый – 50–200 и пятый – до 20 человек.

Что касается так называемых неперспективных деревень и хуторов, то их, по мнению Александра Лукашенко, возможно, удастся сохранить не все. Однако если найдутся спонсоры, которые готовы их восстановить, это будет очень хорошо.

– Если есть возможность, чтобы люди пришли и сохранили эти хутора и неперспективные деревни, мы их будем поддерживать… И земельный участок дадим, и поможем, – заверил Глава государства.

Президент добавил:

– Жизнь изменилась. За этим производством, за этой жизнью и подтягивается социальная сфера.