Лукашенко подпишет декрет о переходе Совбезу президентских полномочий в случае "если вдруг"

- Сегодня уже, наверное, можно это как-то в общих деталях подсветить. Помните, я сказал, что приму решение впервые за 25 лет, и началось: сдаст Беларусь России, там разные конспирологии... Мое решение будет касаться исключительно внутренних вопросов и ответит на вопрос: что, если им удастся покушение на Президента.
Глава государства смоделировал ситуацию:
- Скажите, завтра нет Президента – что? Вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу декрет в ближайшие дни: как будет выстроена власть в Беларуси.
На этот счет будет прописан четкий алгоритм действий:
- Президента застрелили? На завтра Совет Безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно. Если кто-то шевельнется на границе - вплоть до военного (положения Прим. ред.). И Совет Безопасности должен принимать решения.
Александр Лукашенко пояснил:
- Если нет меня (Президента – Прим. ред.), вы все должны знать, что будет со мной (с каждым – Прим. ред.), с семьей, с Беларусью. Я должен ответить на этот вопрос. Я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной, если вдруг.
При этом Глава государства подчеркнул, что сегодня нет оснований считать такой сценарий реалистичным:
- Я, конечно, мало в это верю. Это дело генералов, военных – как защитить Президента. Это их работа. Они за это деньги получают. Но терять бдительность нельзя. Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан это декрет, у нас будет фактически президент коллективный в виде Совета Безопасности.
Глава государства рассказал и о некоторых механизмах принятия решений в смоделированной ситуации:
- Да, председатель будет. Когда нет Президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать. Но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Как Совет Безопасности решит, когда будут президентские выборы назначены, как действовать и так далее. Вот гражданские и военные в Совете Безопасности решат.
Президент подытожил:
- Подсвечиваю вам эту идею. Она не должна быть секретом. Это давно принятое мною решение. А не то, что я хочу кому-то что-то сдать или предать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только, чтобы сохранить мою страну. И вашу страну.
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