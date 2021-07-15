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Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя"

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя". Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


В соответствии с документом вносятся поправки в Закон "О чрезвычайном положении". Согласно Конституции и данному закону основанием для введения чрезвычайного положения (помимо стихийных бедствий и катастроф) является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства. Однако ранее не было определено, что именно считается беспорядками. Это порождало неоднозначное понимание оснований для введения чрезвычайного положения, особенно если беспорядки не являются очевидно массовыми.

Поэтому в Законе, подписанном Главой государства, конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Новым законом также уточняется перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения. Данная норма разработана с учетом опыта реагирования на беспорядки в 2020 году. Так, перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений дополняется приостановлением выпуска и распространения продукции СМИ (включая иностранные), установлением особого порядка аккредитации журналистов, ограничением доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям. Соответственно, уточняются и дополняются полномочия коменданта территории, на которой введено чрезвычайное положение.

Расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения в их число военизированных организаций. Это позволит максимально эффективно и на полных законных основаниях задействовать силы и средства МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований. Задачи, которые выполняют привлекаемые органы, дополнены предупреждением и пресечением беспорядков, обеспечением охраны общественного порядка и общественной безопасности.

Кроме того, привлечение Вооруженных Сил для решения задач в составе государственной системы реагирования закрепляется в Законе "О Вооруженных Силах Республики Беларусь". С учетом полученного практического опыта указываются задачи Вооруженных Сил в рамках этой системы: борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

Наряду с этим в законы "О чрезвычайном положении" и "О военном положении" имплементируются нормы Декрета Президента № 2 от 9 мая 2021 года "О защите суверенитета и конституционного строя".
МВД прокомментировало изменения в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя
Фото: БЕЛТА
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