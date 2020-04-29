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  2. Лукашенко подписал указ, расширяющий перечень операций по арестованным счетам

Лукашенко подписал указ, расширяющий перечень операций по арестованным счетам

Александр Лукашенко сегодня подписал Указ № 150 "О расходных операциях", информирует пресс-служба Президента.

Документ совершенствует отношения при приостановлении операций по счетам и наложении ареста на денежные средства юридических и физических лиц.

В указе расширен перечень операций, которые могут быть проведены по приостановленным (арестованным) счетам. Он дополнен выплатами работнику при увольнении, удержанными из заработной платы по письменному заявлению работника (профсоюзные взносы, кредиты и другое), а также обязательными страховыми взносами, взносами на профессиональное пенсионное страхование.

Документом разрешено вне очереди и без ограничения размера проводить платежи, необходимые для осуществления экономической деятельности предприятия (чтобы не допустить его остановку), а также платежи по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью работников, обеспечению жизнедеятельности граждан (для сохранения социальных гарантий). Также установлены обязательные реквизиты разрешения на проведение расходной операции. Это позволит перевести такие разрешения в электронную форму и направлять их напрямую в банк, который укажет заявитель.

Кроме того, в указе закреплен порядок проведения расходных операций в отношении новых финансовых инструментов, таких как электронные деньги и электронные кошельки, банковские платежные карточки, система мгновенных платежей.
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