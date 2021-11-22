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Лукашенко подписал указ об обеспечении режима чрезвычайного положения

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 ноября подписал Указ № 451 "Об обеспечении режима чрезвычайного положения". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Фото: БЕЛТА

Документ принят в соответствии с Законом Республики Беларусь "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" для дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере.

Указом утверждено Положение об органах управления при введении чрезвычайного положения. Оно объединит, конкретизирует и дополнит ныне действующие аналогичные положения об объединенном оперативном штабе и комендатуре территории, на которой введено чрезвычайное положение.

В документе определяется порядок организации функционирования органов управления при введении на всей территории страны или в ее отдельных местностях чрезвычайного положения.
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