Лукашенко подписал указ об обеспечении режима чрезвычайного положения

Документ принят в соответствии с Законом Республики Беларусь "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" для дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере.Указом утверждено Положение об органах управления при введении чрезвычайного положения. Оно объединит, конкретизирует и дополнит ныне действующие аналогичные положения об объединенном оперативном штабе и комендатуре территории, на которой введено чрезвычайное положение.В документе определяется порядок организации функционирования органов управления при введении на всей территории страны или в ее отдельных местностях чрезвычайного положения.