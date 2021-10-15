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Лукашенко подписал указ «О стабилизации финансового состояния организаций»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября подписал Указ № 391 «О стабилизации финансового состояния организаций», проинформировали sb.by в пресс-службе белорусского лидера.


Документ принят в целях оптимизации долговой нагрузки предприятий реального сектора экономики в условиях пандемии, повышения эффективности их работы в сложных экономических условиях.

Указом предусматривается расширение полномочий ОАО «Агентство по управлению активами» с распространением его деятельности на все предприятия реального сектора экономики.

Фото: БЕЛТА
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