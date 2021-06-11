Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня подписал Указ № 215, который совершенствует правовое регулирование, направленное на улучшение инвестиционного климата в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень". Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Главы государства.
Документом утверждено положение, предусматривающее придание большей самостоятельности администрации парка за счет передачи дополнительных полномочий от местных органов власти в части осуществления административных процедур, расширение видов его деятельности, поддержку стартапов и создание преференциальных условий для крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций 50 млн долларов и более.
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Лукашенко подписал указ о развитии "Великого камня"
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