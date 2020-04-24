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Лукашенко подписал указ о поддержке экономики

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля подписал Указ № 143 "О поддержке экономики". Документ принят по результатам совещания о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы страны в условиях мировой эпидемиологической ситуации, состоявшегося 23 апреля 2020 года, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.

Указом предусматривается реализация мер поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации. Перечень таких отраслей определен в приложении к указу.

Согласно документу, предусмотрено предоставление отсрочки и рассрочки уплаты налоговых кредитов, сокращен срок возврата из бюджета разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС. Индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность перехода на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога в связи с временным неосуществлением ими деятельности.

Вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Кроме того, предоставляется право местным распорядительным и исполнительным органам уменьшать имущественные налоги. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  собственникам имущества  рекомендовано предоставлять арендаторам отсрочку по арендной плате, а также уменьшать ее размер с учетом объема их выручки.

Выбранный организацией порядок налогового учета курсовых разниц может быть изменен однократно в течение 2020 года и будет действовать на протяжении всего налогового периода.

Министрам здравоохранения, антимонопольного регулирования и торговли, а также председателю Государственного комитета по стандартизации предоставлено право приостанавливать работу торгового объекта, объекта общественного питания до устранения нарушений (но не более чем на 90 дней) в случае установления по результатам проверки нарушений законодательства, контроль за соблюдением которого относится к компетенции соответствующего ведомства. Данная мера направлена на повышение дисциплины в работе субъектов хозяйствования, особенно необходимой в условиях текущей экономической и эпидемиологической ситуации.

В целях сохранения занятости и увеличения трудовой мобильности сокращен минимальный срок предупреждения работников об изменении нанимателем существенных условий труда (без уменьшения размеров оплаты труда). Также продлен до трех месяцев срок возможного временного перевода работников в связи с производственной необходимостью, из-за неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации, а также для замещения отсутствующего работника.

Предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 10 лет, посещающим дошкольное или учреждение общего среднего образования, если этот ребенок относится к контактам первого или второго уровня.

В целях упрощения процедур закупок заказчикам предоставлено право на госзакупки из одного источника (в объеме, необходимом для обеспечения потребности в течение двух месяцев) в случае, если договор с прежним поставщиком расторгнут.

При этом поставщики, не исполнившие свои обязательства и вынужденные расторгнуть договор по объективным причинам, временно не будут включаться в список недобросовестных поставщиков.

Для того чтобы Правительство могло оперативно и гибко реагировать на ухудшение эпидемиологической ситуации ему предоставлено право на принятие специального временного порядка осуществления государственных закупок, если это потребуется.

Определено, что погашение задолженности за энергоресурсы в иностранной валюте производится по курсу рубля, установленному Национальным банком на 31 декабря 2019 года к иностранной валюте, используемой для расчетов за энергоресурсы.

Предусматривается распространение нормы об основаниях субсидиарной ответственности, установленной в подпункте 5.6 пункта 5 Декрета № 7 от 23 ноября 2017 года "О развитии предпринимательства", на отношения, возникшие до принятия декрета.

Указом предусматривается и ряд иных норм и положений, которые позволят поддержать работу субъектов хозяйствования и сохранить трудовые коллективы в условиях замедления экономической активности.

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