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  2. Лукашенко подписал указ о награждении орденом за поднятие Знамени Победы и Госфлага Беларуси на вершину Эвереста

Лукашенко подписал указ о награждении орденом за поднятие Знамени Победы и Госфлага Беларуси на вершину Эвереста

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал Указ № 416 о награждении орденом и медалью Франциска Скорины, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.


За высокие спортивные достижения, профессионализм, значительный вклад в популяризацию белорусского спорта на международной арене, поднятие Знамени Победы и Государственного флага Республики Беларусь на вершину Эвереста орденом Франциска Скорины награждены почетный консул Индонезии в Кыргызстане Эдуард Кубатов, генеральный директор ООО "Промышленная группа "Векпром", член Белорусской федерации альпинизма Вадим Фролов и директор ООО "Вертикаль" Георгий Шулепов.

Медали Франциска Скорины удостоены директор музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское" Георгий Василевич и директор Национального художественного музея Китая У Вэйшань за значительный личный вклад в укрепление и развитие международных культурных связей.

Фото из архива БЕЛТА
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