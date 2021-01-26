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Лукашенко подписал Указ "О фондах Белорусской атомной электростанции"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января подписал Указ № 32 "О фондах Белорусской атомной электростанции". Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Главы государства.

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Документом предусмотрено создание фонда финансирования работ по выводу из эксплуатации атомной электростанции и фонда финансирования работ по поддержанию и повышению безопасности АЭС. Формирование таких фондов является мировой практикой. 

Согласно указу РУП "Белорусская АЭС" после ввода в эксплуатацию будет ежемесячно производить отчисления денежных средств в соответствующие фонды (не более 15% выручки от реализации электрической энергии). 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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