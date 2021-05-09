Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя

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Документом предусматривается, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр.При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны.Декрет вступает в силу с момента его подписания.