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Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Декрет от 9 мая 2021 года № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Фото: БЕЛТА

Документом предусматривается, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.

Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны.

Декрет вступает в силу с момента его подписания.
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