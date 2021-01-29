На встрече со студенческой молодежью одна из девушек спросила Президента, есть ли у него секреты воспитания детей и внуков.
– Есть, записывай, – ответил Александр Лукашенко. – Я своих сыновей, особенно младшего (возьмем младшего), воспитывал просто. Я делал у него на глазах то, что должен делать он. Конечно, я так не учился, как он. Блестящий парень с точки зрения учебы.
Президент также рассказал об увлечениях младшего сына музыкой и спортом.
– Он повторял все то, что в жизни делал я. То есть секрет один: делай как я. Так я воспитывал своих детей.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко поделился с молодежью секретами воспитания детей
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