Лукашенко поддержал предложения строительства ФОК в Фаниполе

Во время общения Президента с коллективом ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» от работников прозвучало предложение построить в Фаниполе физкультурно-оздоровительный комплекс. Мотивировка по-житейски простая. Не так много в этом городке вариантов проведения досуга. Александр Лукашенко распорядился обратить внимание на эту инициативу:



– Надо удобоваримый вариант предложить. Курятники, цеплятники, бройлерные цеха – это хорошо. Но людям надо и заниматься спортом. Поэтому внесите предложение. Попробуем немножко плечо подставить.