Лукашенко подчеркивает важность совместной работы спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки

– А потом в силу специфики вашей нынешней работы ушли в тень, как у нас говорят чекисты. Поэтому я рад с вами встретиться, наблюдаю и слежу за вами в основном по телевизору, из докладов ваших и моих коллег. Президент России мне очень часто рассказывает о вас. Многие документы знакомят меня с наработками Службы внешней разведки России в том, что касается наших отношений и союзного строительства.
Александр Лукашенко заметил, что эта встреча произведет "соответствующий взрыв в средствах массовой информации, особенно в интернете":
– Да мы и не скрываем. Обстановка вокруг нас непростая, имею ввиду Союзное государство России и Беларуси. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе. Я вам очень благодарен. Мы очень серьезно относимся к ней. В связи с этим у нас очень много совместной работы в этом направлении. Поскольку в этом мире, бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам, к России и к Беларуси. Мы должны реагировать. Поэтому, думаю, мы о многом договоримся, о нашей совместной работе во благо наших народов.
Сергей Нарышкин, в свою очередь, поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встретиться и переговорить по широкому кругу вопросов, касающихся союзнических отношений между нашими странами:
– Прежде всего хотел бы передать привет от Владимира Владимировича (Путина. – Прим. ред.). Я беседовал с ним перед нашей с вами встречей. Самые добрые пожелания. Благодарю наших коллег за то, что сегодня здесь встречаемся в очередной раз, проводим совместное заседание коллегий двух наших специальных служб. Проводим его в непростое время. Я абсолютно согласен с оценками напряженности ситуации, которая существует в мире в целом и в том числе вокруг наших с вами стран. Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще многое для того, чтобы обеспечить интересы наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают.
Нарышкин рассказал, о чем шла речь на встрече с ЛукашенкоФото: БЕЛТА
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