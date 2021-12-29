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  2. Лукашенко подарил Путину "под елочку" белорусские колбасы, сыры и набор бокалов

Лукашенко подарил Путину "под елочку" белорусские колбасы, сыры и набор бокалов

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал российскому лидеру Владимиру Путину подарок "под елочку", сообщает БЕЛТА.


Как отметили в Telegram-канале "Пул Первого", подарки – всегда интересный пункт визитов Главы государства.

"И на этот раз в Питер не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов", – написали авторы канала. И уточнили, что посуда произведена на стеклозаводе "Неман".


Как сообщалось, 29 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин провели в Санкт-Петербурге переговоры и приняли участие в товарищеском хоккейном матче. Накануне в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит СНГ.

Фото: Telegram-канал "Пул Первого"
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