Лукашенко подарил Путину "под елочку" белорусские колбасы, сыры и набор бокалов

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал российскому лидеру Владимиру Путину подарок "под елочку", сообщает БЕЛТА.
Как отметили в Telegram-канале "Пул Первого", подарки – всегда интересный пункт визитов Главы государства.
"И на этот раз в Питер не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов", – написали авторы канала. И уточнили, что посуда произведена на стеклозаводе "Неман".
Как сообщалось, 29 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин провели в Санкт-Петербурге переговоры и приняли участие в товарищеском хоккейном матче. Накануне в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит СНГ.
Фото: Telegram-канал "Пул Первого"