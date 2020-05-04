Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом

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говорится в послании.Александр Лукашенко выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином летом этого года на гостеприимной земле Беларуси для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.Президент пожелал Председателю КНР крепкого здоровья, успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Китаямира, согласия и благополучия.