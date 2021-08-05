Лукашенко поблагодарил профсоюзы за работу по противодействию санкциям

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орду. В начале встречи Президент поблагодарил лично Михаила Орду и белорусские профсоюзы за активную работу в противодействии санкциям, введенным против страны:



– Это достойная работа, когда организовали людей и в международном плане был услышан голос не только профсоюзов, а наших людей, трудящихся (все они в подавляющем большинстве – члены профсоюзов). Молодцы! Обязательно будет результат! Тысячи людей, которые решили высказаться, – это большое дело.



Глава государства также напомнил о том, что в стране продолжается уборочная кампания, которая для страны всегда является особенной:



– Санкции санкциями, но если будет во что одеть детей к школе и людям одеться, если будет что покушать людям, тогда будет результат.