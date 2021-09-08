Лукашенко: по афганскому фактору Беларусь будет придерживаться линии ОДКБ

Президент заявил об этом во время встречи с председателем комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым. Глава государства отметил, что эта встреча очень кстати на фоне предстоящих завтра переговоров президентов Беларуси и России.
Александр Лукашенко сказал гостю:
– Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе. И особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, и влияние афганского фактора на нашу Центральную Азию, на Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся. Вы как человек абсолютно информированный, думаю, мне что-то расскажете и подскажете. Для нас это очень важно. Мы хотим в этой ситуации определиться, хотя я уже заявил о том, что будем придерживаться абсолютной линии ОДКБ по афганскому фактору.
По словам Президента, в контексте афганского вопроса Минск в ЕАЭС, Союзе Беларуси и России будет во многом ориентироваться на Нур-Султан:
– Вам виднее вместе с Россией, что там происходит. Вы, откровенно будем говорить, более подвержены тем событиям, которые происходят вообще на Ближнем Востоке, в Центральной, Южной Азии, и что касается Афганистана. Афганистан ни одна беда не обойдет мимо, потому что гигантская страна, притязания и взгляды туда обращены серьезные. Мы это по Беларуси видим, как в центре Европы нам иногда непросто. Поэтому очень важно, что мы встречаемся обсудить эти вопросы.
– Все, о чем вы договоритесь с нашим председателем (КГБ. – Прим. ред.), мы будем свято исполнять. Вы это должны знать. Мы будем вместе работать там, где это нам выгодно и надо. Там, где нужно для нас, для Казахстана. Вы, наверное, и сами это чувствуете: у нас к вам очень хорошее отношение. Вы в политике человек не новый. Я вас хорошо знаю. Надежный человек. Для спецслужб это очень важно, чтобы был человек надежный.
Президент подчеркнул:
– Нам сотрудничать и решать общие проблемы, которые характерны и для вас, и для нас. Хотелось бы, чтобы по линии спецслужб, как это во всех странах бывает, у нас установился дополнительный канал связи, по которому мы будем обсуждать и принимать решения по более чувствительным вопросам.
Президент попросил гостя передать самые добрые пожелания президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и первому президенту этой страны Нурсултану Назарбаеву. И добавил:
– Учиться у вас надо вот этой дружной работе во имя народа, во имя государства. Поэтому прошу передать обоим привет.
Фото: БЕЛТА