Лукашенко: планы НАТО в регионе неприемлемы не только для России, но и для Беларуси

Об этом Президент Беларуси заявил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти. Глава государства обратил внимание на следующий факт: Запад повесил сейчас на Россию ярлык, что она, дескать, планирует нападение на Украину.



– Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Поэтому какие-то развязки – я думаю, очень большие – будут и после Нового года. Еще многое поменяется за этот месяц. Вы еще многое увидите. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем.