Лукашенко: Петриковский район получает новый стимул для развития

Об этом Президент заявил сегодня на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО «Беларуськалий». По словам Александра Лукашенко, это знаковый объект:
– Весь Петриковский район получает новый стимул для развития и, будем надеяться, быстро догонит Солигорск и по зарплатам, и по уровню жизни.
Президент обратил внимание, что в районном центре уже сделано немало. На благоустройство города выделено около 50 миллионов рублей, обновлена почти вся его инфраструктура:
– Я хочу, чтобы петриковцы понимали, что это собрано со всей страны. И в этом преимущество нашего социального уклада и нашего развития, когда понемножку, отовсюду создаем эти опорные точки развития нашего государства. И развиваем не только для нас – для всего мира. И прежде всего – для наших соседей. Рядом житница Советского Союза – Украина, она и будет житницей. Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных.
Александр Лукашенко заметил, что сегодня, несмотря на позицию руководства Украины, Беларусь ведет диалог, чтобы не порвать экономические отношения с этой страной:
– Мы сотрудничаем и думаем о развитии нашего сотрудничества.
К слову, на церемонии запуска Петриковского ГОК присутствовал депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, который снимает фильм о Беларуси. Уже обращаясь в большей степени к нему, а в его лице и ко всему украинскому народу, Александр Лукашенко заявил:
– Украинцы – это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш президент.
Фото: БЕЛТА