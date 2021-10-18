Лукашенко: первоочередные задачи – наращивание усилий по борьбе с терроризмом и противодействие антиконституционным проявлениям

Президент Беларуси заявил об этом, принимая решения о новых назначениях в системе государственной безопасности. Глава государства подчеркнул:
– На вас как сотрудников Комитета госбезопасности возлагается задача по обеспечению стабильной социально-политической обстановки, защите страны от внешнего деструктивного воздействия.
Александр Лукашенко указал:
– Первоочередными задачами сегодня являются наращивание усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействие антиконституционным проявлениям. Принципиальное значение имеет контроль обстановки в трудовых коллективах предприятий, органов власти. Для этого мы создали соответствующие институты.
Серьезным резервом в работе КГБ Глава государства назвал повышение эффективности внешней разведки:
– Ее необходимо трансформировать в подразделение, способное решать стратегические задачи, усиливать наступательность, наращивать потенциал агентурной разведки и другие методы и формы, о которых вы знаете.
Приоритетной задачей Президент считает выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий. Важна и технологичная составляющая работы:
– Жизненно важно не отставать от наших противников и расширять применение современных технологий в оперативной деятельности, повышать эффективность технического блока КГБ, радиоэлектронной разведки, развивать научный потенциал. Необходимо существенно нарастить усилия по защите информационного пространства, внедрять новые, в том числе технические, методы противоборства, содействовать проведению наступательной информационной политики наших СМИ.
Александр Лукашенко обратил внимание на работу с кадрами:
– Главным критерием для сотрудника КГБ является патриотизм, недопущение любых проявлений коррупции, двурушничества, а особенно предательства. В ведомстве должны служить только лучшие представители общества, руководствуясь исключительно интересами нашего государства. Действительно, как никогда сегодня звучат слова знаменитого Феликса Эдмундовича Дзержинского, который стоял у истоков создания наших спецслужб: "Чекистом может быть лишь человек с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками». Знаете, лучше не скажешь.
В завершение Александр Лукашенко еще раз напомнил:
– Несмотря на стабилизацию ситуации в Беларуси, нам успокаиваться рано. Уверен, что поставленные задачи вам по силам, и вновь назначенные сегодня руководители это докажут.
При этом Глава государства обратил внимание на то, что суть нынешних кадровых решений не только в новых назначениях, но и в ротации должностных лиц:
– Как это и принято не только в силовых ведомствах, но и в государственных структурах. Некоторые лица передвигаются по горизонтали. Нормальная практика, я ее всегда поддерживал и этой практики всегда придерживался в своей работе. Так будет и впредь.
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