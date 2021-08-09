Лукашенко: переносить прошлогодние выборы было непорядочно и незаконно

Об этом Глава государства заявил сегодня в ходе «Большого разговора с Президентом».
Александр Лукашенко признал, что он не уделял внимания проведению агитационной предвыборной кампании, потому что не это было в приоритете в то время - нужно было заниматься вопросами лечения людей от коронавируса, спасения жизней. Президент напомнил, что эта ситуация была отражена в недавнем 5-серийном документальном фильме «2020». Глава государства подчеркнул:
- Я не самоустранился. У меня не было для этого времени. Мне нужно было защитить людей, спасти их.
В то время Беларусь, в отличие от других государств, не закрыла границы, не ввела комендантский час, хотя этого требовали не просто политики из-за границы, а даже специалисты Всемирной организации здравоохранения. Тогда было принято решение пригласить их приехать в Беларусь и лично оценить обстановку.
Беларусь, по словам Александра Лукашенко, была единственной страной, которая пошла на такой шаг, предоставила экспертам ВОЗ доступ в учреждения здравоохранения. По итогам этого визита специалисты ВОЗ, пусть и непублично, но между собой признавали: о том, как организована медпомощь в Беларуси, надо говорить на Западе, чтобы об этом слышали те, кто критикует Президента, потому что уровень лечения и безопасности по борьбе с ковидом в Беларуси - беспрецедентный.
Глава государства обратил внимание, что в 2020 году широко обсуждалась возможность перенести проведение президентских выборов и общество бы аплодисментами встретило это решение.
- Надо было отнести выборы куда-то. Но если и были основания (а они были), то это было бы не совсем порядочно и незаконно... Вы бы, западные представители СМИ, которые здесь присутствуют, и особенно обезумевшие политики, вытерли бы об меня ноги так, что мало бы не показалось, — добавил Президент.
Фото: БЕЛТА