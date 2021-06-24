Лукашенко: перед Правительством и губернаторами поставлена задача определиться с точками роста

Глава государства требует четкой логики и последовательности действий:
– То есть каждый губернатор должен достать и положить народу в подарок крупный инвестиционный проект в течение пяти лет.
По словам Главы государства, в Гродненской области это проект по строительству нового азотного комбината:
– Это будет крупный проект. Но губернатор должен подумать еще об одном таком среднем проекте в Гродненской области. Именно личном, можно так сказать. "Гродно Азот" больше республиканский будет проект. А вот председатели райисполкомов должны подумать, что они оставят после себя. Это будет объект (в каждом районе. – Прим. ред.), которым вы будете гордиться.
В качестве примера Александр Лукашенко привел достигнутую ранее договоренность о строительстве крупного лесоперерабатывающего комплекса в Зельвенском районе. Но сделал важное уточнение:
– Губернатор мне пообещал, что мы не просто привезем бревна или колодки какие-то, распилим на доску и отправим (с малой добавленной стоимостью. – Прим. ред. ) нашим «друзьям» на Западе. Надо организовывать производство с высокой добавленной стоимостью, от которого мы можем получить максимум дохода. Просто так, чтобы людей занять, нам уже такие производства не надо.
При этом Президент отметил, что ему известна проблема нехватки рабочих мест в том же Свислочском районе. Но предположил, что, возможно, разумней будет стимулировать их привлечение в регионе, где рабочих рук дефицит:
– К примеру говорю. Главное сегодня не так, как 20 лет назад: лишь бы занять людей. Не та ситуация. Надо строить те объекты, на которых будут заняты наши люди, на которых будут получать нормальную заработную плату (минимум в три раза выше, чем средняя по республике), и, самое главное, чтобы тот ресурс, которым мы обладаем (лес, почва, земля и так далее), чтобы это было переработано, получена продукция с большей пользой для нас. И продана. Желательно побольше на экспорт. Валюта будет нужна.
В таких районах, еще раз сделал акцент Глава государства, как Вороновский, Зельвенский и Свислочский, надо создавать возможности для работы на местном сырье:
– Не надо в районах строить огромные производства. Небольшие, мобильные, по 20, 30, 50 человек. Новые проекты должны стать драйверами роста для Гродненской области и для страны в том числе.
Александр Лукашенко особо отметил, что идет новое поколение, которое скоро будет управлять страной. Хотя и в нынешнем управленческом звене уже немало молодых людей. К передаче этой эстафеты необходимо отнестись очень ответственно:
– Наше поколение если сейчас не заложит основу, то молодым людям, новому поколению, будет очень тяжело.
При этом Президент обратил внимание на то, что «новое поколение беглых» не думает о том, как пахать, сеять, убирать, проекты создавать. Лишь о том, как отобрать и поделить:
– Приватизация. И надо же будет рассчитаться за содержание. За то, что их там содержат. Поэтому ни в коем случае не надо никому страну отдавать. Никому!
И еще важный штрих, на этот раз – к санкционной проблематике:
– Не надо страдать, что некуда продавать. Мы с Евросоюзом особо в этом плане и не сотрудничали. Небольшой объем у нас там продаж каких-то товаров. Нас туда особо не пускали. Поэтому обрушения быть не должно. Пугать нас в этом плане не надо. Выдержим!
И что касается клише «депрессивные районы». Здесь Глава государства тверд:
– Никаких депрессивных районов быть не должно! Это нормальные районы, которым мы должны уделить первостепенное значение.
Фото: БЕЛТА
Лукашенко посещает Свислочский район
Лукашенко: мы должны показать, что их санкции – это их бессилие, и мы это сделаем
Лукашенко поручил запретить вывоз семян рапса из страны
Лукашенко посетил новый объект "Кроноспан" в Гродненской области
Практика внезапных инспекций продолжается. Президент посетил Свислочскую сельхозтехнику и местную хлебопекарню
Лукашенко: политические разногласия с соседними государствами не должны переходить на отношения между народами
Лукашенко потребовал не расширять в дальнейшем свободные экономические зоны
Лукашенко: никаких депрессивных районов быть не должно!
Лукашенко о зарплатах: если мы за пятилетку 700-800 долларов в среднем по стране будем иметь - это будет неплохо, а тысячу - прекрасно
Караник назвал задачи Гродненской области на перспективу