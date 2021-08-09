Лукашенко – «Патриотам Беларуси»: «делать» вас партией или движением не станем

Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с Президентом».
В ходе мероприятия лидер общественного объединения «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский посетовал, что госслужащие не спешат пополнять его ряды. Мнение Президента на этот счет таково:
– Найдите взаимопонимание! Аккуратнее надо, особенно молодому движению, находить компромиссы, уметь разговаривать и завлечь. Но это не отменяет и того, что мы, чиновники, должны идти навстречу вам. И вы старайтесь найти подход к этому чиновнику, они же тоже люди.
Александр Лукашенко заверил:
– Ваше движение помним, знаем, вы молодцы. Будем вас поддерживать в этом отношении. Но «делать» вас партией или движением мы не станем – вы сами должны стать таковым. Это должно выкристаллизоваться. А в целом мы вас будем поддерживать. Но желательно, чтобы вы не рассорились и сами не развалились, как это бывает.
Фото: БЕЛТА