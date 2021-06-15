Лукашенко ознакомился со строительством нового цеха на Оршанском мясоконсервном комбинате

Идея переросла в план строительства масштабного комплекса по убою и переработке мяса свиней и крупного рогатого скота с высокой степенью переработки сырья. Объект готов на 83 процента, завершить строительство планируется в ноябре этого года. Это единственный такой проект в стране. Производительность нового цеха будет в два раза выше нынешних мощностей.
– По сути здесь под одной крышей два мясокомбината. Почему нам так важен убойный цех: люди готовы брать нашу продукцию, они это признают, но когда они заходят в старый убойный цех... – проинформировали Президента.
Александр Лукашенко поинтересовался, как будет налажен рабочий процесс в новом цеху и что будет со старыми производственными и хозяйственными зданиями. Главе государства рассказали, что их собираются сносить, а часть территории передадут городу.
– Надо разумно подойти. Прежде всего подумать, нужна вам эта территория будет в перспективе или нет, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Сделать здесь, как ты говоришь, конфетку надо. Оставим крепкие помещения, выставим оборудование, если нужно, – и использовать. Надо подойти по-хозяйски, разумно.
Отдельно коснулись темы развития предприятия, а также его сырьевых зон. Говорили и о перспективах выпуска детского питания, а также о снижении его цены. Перспективы есть:
– Цех детского питания, как мне докладывали, хороший, – отметил Александр Лукашенко.
– Мы готовы обеспечить качественным детским питанием всю Беларусь, – рассказали Президенту.
Однако, добавило руководство предприятия, по цене и качеству Оршанскому мясоконсервному комбинату тяжело конкурировать с продукцией, например, российских производителей.
Значительно улучшить ситуацию поможет как раз строительство и введение в строй современных цехов убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота.
Глава государства посещал Оршанский мясоконсервный комбинат в августе 2018 года. Тогда он ознакомился с организацией его работы и производственной базой. При этом Александр Лукашенко раскритиковал хозяйственную деятельность предприятия, содержание помещений и материально-технической базы.
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