Лукашенко ознакомился с производством по сборке боеприпасов для стрелкового оружия

Президент сегодня при посещении производственно-технического кластера "Устье" ознакомился с производством боеприпасов для стрелкового оружия. Как доложили Главе государства, сегодня здесь выпускают три типа патронов для пистолетов и автоматов. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 20 миллионов патронов в год. При необходимости объемы производства могут быть еще увеличены.



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