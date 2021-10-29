Лукашенко ответил на вопрос об отмене налоговой льготы для владельцев квартир

Во время общения с работниками Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» Глава государства ответил на вопрос об отмене налоговой льготы для владельцев квартир. Соответствующая тема сейчас рассматривается в Правительстве.
– Будет ли это вообще, это еще вопрос. На мой уровень эти вопросы не вносились. Мы не ставим перед собой цель увеличить налоги. Они у нас и так высоки. У нас нет нефти и газа. Потому налогооблагаемая база и налоги приличные. Всегда встает вопрос, как их уменьшить. Поэтому я не думаю, что это будут какие-то большие налоги, если они будут вообще. Но вопрос такой рассматривается, – заявил Президент. – На селе у нас платят и за землю налог, недвижимость и прочее. А город как-то остался в стороне. Я не знаю, какие там ставки, но это будет мизер.
Кроме того, Александр Лукашенко разъяснил, почему в целом совершенствуются те или иные налоговые нормы. Это связано с тем, что представители бизнеса в свое время жаловались на сложное налоговое законодательство.
– И я поручил в Правительстве, чтобы вернулись к этим вопросам и сделали простое налоговое законодательство. Оно совсем простым не будет. На то и налоги, и надо быть экономистом и бухгалтером для того, чтобы это все вычислять. Но там, где можно упростить, надо упростить. Посмотреть другие направления, где-то подшлифовать.
Еще один довод от Главы государства:
– На конец года 2 миллиарда долларов непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от COVID. Я не хочу сказать, что у нас идеально все, но по сравнению с другими, как оказалось, неплохо. Но это большие деньги.
Фото: БЕЛТА