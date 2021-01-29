Лукашенко ответил на домыслы о "тайной" инаугурации

Сегодня на встрече со студенческой молодежью в Белгосуниверситете Президент ответил на домыслы о "тайной" инаугурации. В частности, Александр Лукашенко рассказал о готовившейся провокации накануне этого события:



– Мне накануне на стол положили документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали: инаугурация, депутаты в автобусах. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось? И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел.



Президент напомнил, что в период избирательной кампании не раз предупреждал о возможных провокациях, нацеленных на дестабилизацию обстановки в стране. Такие сведения были и накануне инаугурации.



– Как вы могли, когда я вам тысячу раз доказал, не понять, что нам готовили с территории Польши и Литвы интервенцию? – обратился к молодежи Александр Лукашенко. – Я же пол-армии мобилизовал и сам туда уехал – в Гродненский регион. Все вооружение туда самое современное перекинул. Суперсовременные российские ракетоносцы летали по периметру нашей границы, потому что нам готовили провокацию на границе. Как вы могли в это время против власти воевать?.. Инаугурацию не так провели! Трехметровыми заборами не оградили, как американцы (спасибо им, продемонстрировали, как надо).





