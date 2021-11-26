Лукашенко отвергает заявления, что Беларуси выгоден кризис с беженцами

Это Глава государства подчеркнул сегодня, отвечая на вопрос журналистки из Китая после посещения ТЛЦ с беженцами на границе с Польшей:
– Мне такой вопрос задавали. Первый раз, когда я разговаривал с Путиным. Он после разговора с Меркель мне говорит: «Слушай, она тебя упрекает в том, что ты, создав этот кризис, собираешь беженцев в Беларуси, с Сомали возишь». Думаю, дай-ка я разберусь с Сомали. Разобрались, два человека за все время были из Сомали. Они, наверное, в Германию попали, и там их задержали. Ей (Меркель. – Прим. ред.) доложили, и она брякнула, что я из Сомали привез людей. Слушайте, у меня нет желания и возможностей нет таких, чтобы собирать этих беженцев.
Александр Лукашенко отметил, что сегодня уже доказано, как беженцы попадают в Беларусь и далее в ЕС:
– Там крупная туристическая компания, возглавляют ее курды, и они пропиарили этот маршрут. Почему? Потому что на этом маршруте миллиарды долларов зарабатывают. Там их грузят в самолеты, перевозят в Минск, в Минске наши и другие таксисты, автомобилисты везут их на границу. Они переходят через границу, три тысячи – пять тысяч евро в Польше стоит, чтобы до Германии довезти. Это же уже установлено. Какое я имею к этому отношение? Я, грубо говоря, как и они, пострадавшая тут страна. Единственное, что я сказал сразу, как только начался этот кризис: «Вы ввели против меня санкции, набросили мне на шею петлю. И вы, мерзавцы, хотите, чтобы я вас защищал? Не будет этого. И они из этого сделали вывод: Лукашенко это выгодно. Какая же тут моя выгода?
Президент пояснил, что вместо того, чтобы ему сегодня заниматься конкретными вопросами, он вынужден заниматься проблемами беженцев:
– И они же отвлекаются, подчиненные мои – губернаторы, помощники, депутаты, сенаторы, генералы. А вот они (в ЕС. – Прим. ред.), особенно поляки, используют эту ситуацию. Не они, американцы им диктуют, что делать. Мы же знаем, что там происходит, видим, читаем, слушаем, делам выводы. Так же, как и китайцы. С Си Цзиньпином мы делимся всей информацией. Я его постоянно информирую о том, что происходит здесь, а он меня информирует, что происходит там. Мы с ним друзья давние. Поэтому не слушайте эти фейки, что нам это выгодно, что мы их (беженцев. – Прим. ред.) позвали сюда, привозим… Глупость полная. У нас безвизовый режим с ними был. Все были довольны. А у многих – больше половины – шенгенская виза. Они сюда приехали и должны были туда (в ЕС. – Прим. ред.) поехать, а их не пускают.
Фото: БЕЛТА