Лукашенко отверг всякие претензии к Беларуси за события сентября 1939 года

Президент сегодня, выступая на форуме патриотических сил «Символ единства», обратил внимание на то, что в Польше очень обиделись, что белорусы в своем государстве решили праздновать день воссоединения страны именно 17 сентября:
– Почему обиделись? Земли-то польские. Оказывается, мы их «оккупировали».
В ответ на подобные обвинения и упреки Александр Лукашенко напомнил, что 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу и в течение двух недель польское государство перестало существовать.
– И если бы мы, Красная армия, тогда не двинули свои войска на запад, к Бресту и Гродно, не факт, что немцы остановились бы там, на той западной границе. Они были бы уже под Минском. И я смею сегодня сказать, что если бы в 1939-м, за два года до нападения фашистов на Советский Союз, немцы были под Минском, боюсь, что не было бы Великой Победы в 1945-м. Один бросок до Москвы – и Советского Союза не существовало бы. Поэтому это превентивное движение Сталина на запад и воссоединение западных земель Беларуси с исконно белорусскими землями было правильным, справедливым и закономерным, – заявил Александр Лукашенко.
Рассуждая о событиях сентября 1939 года, Глава государства задался вопросом, почему же тогда Польша не защитила «свои земли» и за две недели сдала всю территорию, включая Гродно и Брест:
– Почему вы не умирали там, если это ваша земля?
Существует мнение, что якобы поляки не могли противостоять мощной армии Германии. Президент на это заметил:
– Тогда встает второй вопрос: «А почему ваши покровители вам не помогли?» Вы заметили, куда побежало правительство Польши? В Великобританию. А англосаксы крепкими тогда были. Почему не защитили, как обещали, Польшу? И еще один вопрос: так поляки же получили смертельный удар 1 сентября (1939 года. – Прим. ред.) от своих союзников. Ведь Германия до 1 сентября 1939 года была в теснейшем союзе с Польшей, в обнимку ходили. Польское правительство, руководство готово было, и это архивными фактами подтверждается, готово было на центральных площадях Варшавы поставить памятник Гитлеру. И этот самый Гитлер через несколько месяцев растоптал Польшу.
Александр Лукашенко отверг всякие претензии к Беларуси за события сентября 1939 года, подчеркнув, что в тот период белорусский народ снова обрел право жить и развиваться в границах одной республики.
Для большей наглядности по настоянию Президента на форуме была продемонстрирована карта Беларуси 1921 года, когда территория страны была в разы меньше современной.
– Посмотрите, где была Беларусь, растерзанная, разорванная, поделенная… Это было справедливо? Нет. 20 лет люди мучились, над ними издевались, запрещали разговаривать так, как они хотят, не говорю уже, что учиться детям негде было, шло ополячивание, полонизация этой части Беларуси. Мы не могли с этим смириться, – подчеркнул белорусский лидер.
Фото: БЕЛТА