Лукашенко: отношения Беларуси и России развиваются открыто, честно, принципиально

Президент Беларуси заявил об этом во время встречи с председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным. Обращаясь к гостю, Александр Лукашенко отметил, что обдумывал эту встречу накануне и пришел к такому выводу:
– Мы с вами очень давно знакомы, в общем – единомышленники, но встречаемся официально, по-моему, в первый раз. В этом некая странность, но я думаю, что лиха беда начало. Мы наверстаем, если есть что-то упущенное. Хотя, как мы сегодня видим, вряд ли мы можем себя в чем-то упрекнуть.
Говоря о белорусско-российском взаимодействии в целом, Глава государства подчеркнул:
– Наши отношения Беларуси и России наконец-то развиваются открыто, принципиально, честно. И мы, пристально всегда присматриваясь, как меньший с большим, к взаимоотношениям, не чувствуем каких-то подспудных течений. Мы очень рады этому.
Александр Лукашенко обратил внимание на высказываемые экспертные мнения о том, что нынешний высокий уровень белорусско-российского диалога сложился под влиянием неких внешних факторов. На это он заметил:
– На нас всегда извне что-то влияет, на кого-то мы влияем, но дело не в этом. Суть состоит в том, что мы понимаем, что в этом мире надо сохранить ту цивилизацию, по большому счету, которая существовала издревле и существует сегодня в нашем общем Отечестве. Если мы этого не сделаем, мы эту цивилизацию погубим. Пускай сегодня воют, кричат там, на Западе, что мы ставим перед собой такие цели, но это так.
Глава государства обратил внимание на то, что, говоря о единой цивилизации, он не исключает из нее и Украину, которая пока отдалилась. Александр Лукашенко пояснил эту мысль:
– Я уверен, что народ отстроит там обстановку и ситуацию в Украине. Но вот это пространство – это наша цивилизация, где живет уже сегодня в многонациональной России и Беларуси, и в той же Украине огромное количество людей. Живут нормально. И в этом суть нашей цивилизации, что мы никого не угнетали, не угнетаем и не собираемся угнетать, в отличие от них (коллективного Запада. – Прим. ред.).
Впрочем, Президент считает, что о «них» имеет смысл говорить меньше:
– Потому что мы слишком, наверное, много внимания им уделяем. Хотя ведут они себя отвратительно и пакостно. Мы это видим и по Беларуси. Не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году, началось медленное удушение. Ясно, что это в общем контексте борьбы против Российской Федерации. Против тех друзей, которые сегодня вокруг России и Беларуси.
Отсюда и суть той решительной позиции, которую занимают Беларусь и Россия:
– Мы должны не просто выстоять, мы должны развиваться как следует, двигаться вперед, показывая им, что мы и без них обойдемся. Для этого у нас, по крайней мере, есть всё. Я уверен, что это общая позиция и Государственной думы, и вас как руководителя.
В разговоре Глава государства затронул и тему взаимодействия со своим российским коллегой Владимиром Путиным:
– Мы в постоянном контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты, то, что происходит сейчас, и определим наше будущее на предстоящий год. Думаю, что и другие главы государств постсоветского пространства к нам присоединятся.
Александр Лукашенко подчеркнул:
– Так что вы не переживайте за Беларусь. Мы пока здесь держимся. У нас есть хороший пример, как сейчас в России говорят, держатся они там как Брестская крепость. Хороший пример. Поэтому мы уже не будем Брестской крепостью. Осаждать нас никто не будет. Но, если люди не понимают нас, мы попробуем им объяснить, что мы и делаем, вместе с россиянами.
Вячеслав Володин, в свою очередь, поблагодарил Президента за возможность встречи и отметил:
– Действительно, мы единомышленники. Поэтому движемся в одном направлении.
Гость рассказал, что после выборов в Государственную думу в повестке дня стоят вопросы избрания руководящих органов Парламентского собрания Союза Беларуси и России, ну а далее предстоит содержательная работа:
– Надо сверить позиции. Еще раз уточнить приоритеты. Потому что, когда речь идет о дружбе, это улица с двусторонним движением и здесь нужно обязательно при выработке решения и слышать, и учитывать точку зрения (друг друга. – Прим. ред.). Поэтому мы стараемся с Владимиром Павловичем (Андрейченко – председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси. – Прим. ред.) так работу строить. Участвовать в выработке решений, которые законодательно обеспечат реализацию достигнутых договоренностей нашими президентами. Решения, которые сейчас мы будем рассматривать, касаются развития отношений по большому спектру направлений. А это значит, что нам надо более активно работать.
Фото: БЕЛТА