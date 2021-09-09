Лукашенко отметил массу тенденций к развалу ЕС

В Европейском союзе отмечается масса тенденций, ведущих к развалу объединения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров в Москве с Президентом России Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил, что при строительстве Союзного государства Беларусь и Россия всегда ориентировались на Европейский союз, но сегодня это объединение не лучший пример.
"Там уже масса тенденций, ведущих к развалу. Они друг друга уже в открытую критикуют. Мы не хотим повторить эти ошибки", - подчеркнул глава государства. Кроме того, заметил Александр Лукашенко, Беларусь и Россия хотят избежать ошибок, допущенных в СССР.
"Мы делаем определенные выводы", - добавил он.
Президент России Владимир Путин отметил, что Беларусь и Россия не стремятся как можно быстрее выполнить ключевые положения Договора о создании Союзного государства. Пока страны создали экономическую базу отношений, все остальное - это политическая надстройка, заявил он.
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