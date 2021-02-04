Лукашенко отмечает значительный прогресс в отношениях между Беларусью и Узбекистаном

– Терять своих людей, друзей всегда тяжело, образно говоря. Я, конечно, желаю вам всяческих благ, крепкого здоровья. Вы еще послужите не только Беларуси, но и своей родине, своему родному и прекраснейшему Узбекистану. Я хочу вас поблагодарить за все то, что вы сделали на посту посла очень близкой, дружественной нам страны. Это во-первых. Во-вторых, все, что сегодня сделано между нашими странами, тот значительный прогресс в развитии наших отношений связан прежде всего с моим добрым другом Шавкатом Миромоновичем (Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана. – Прим. ред.). Это человек, я убежден (не потому, что он мой друг), которого Узбекистан будет боготворить. Я даже побаиваюсь иногда, когда начинаю с ним разговаривать о планах Узбекистана – не слишком ли резко он взялся за все. Пока получается. Может быть, результаты не так быстры будут, потому что в мире жестокая конкуренция. Мир вообще ошалел, особенно на фоне пандемии и других событий. Это не может не отражаться на Узбекистане, который пережил непростой период в своем развитии, становлении независимости. Поэтому нельзя ждать результатов прямо сегодня. Но они будут видны. И это благодаря ему. Он молодец. Буквально по всем направлениям, по всем фронтам начал работать. И, как он говорит, выхода другого нет. Надо быстро преодолеть то, что было упущено.
Александр Лукашенко пояснил, что Узбекистан с населением в 35 миллионов человек, с определенными религиозными и прочими проблемами, которые достались в наследство Шавкату Мирзиёеву, не может быть вне поля зрения других государств, сильных мира сего. Вместе с тем Александр Лукашенко убежден, что узбекский народ во главе со своим президентом справится со всеми проблемами.
Глава государства также выразил надежду, что, закончив свою дипмиссию в Беларуси, Насирджан Юсупов и на других должностях принесет еще большую пользу для нашей страны:
– Даже если вы нигде не будете работать, я думаю, самые благоприятные впечатления, которые у вас останутся от Беларуси, всегда будут над вами довлеть в хорошем смысле слова.
В свою очередь Насирджан Юсупов поблагодарил белорусского лидера за высокую оценку деятельности руководства Узбекистана и его лично в качестве посла. Дипломат отметил, что, несмотря на скоротечность его миссии в нашей стране, нам сообща удалось достичь определенных результатов. И это стало возможно в первую очередь благодаря дружеским отношениям лидеров двух государств.
– Когда меня пригласили на должность посла в Беларуси, с одной стороны, было волнение, а с другой стороны, я оценил это как большое доверие и честь представлять Узбекистан в такой замечательной стране, какой является Беларусь, – сказал Насирджан Юсупов.
До 2016 года двусторонние контакты между Минском и Ташкентом на высшем и высоком уровне осуществлялись преимущественно на полях официальных мероприятий СНГ. В 2018 году состоялся официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан, по итогам которого было подписано около 20 международных документов. В 2019 году Шавкат Мирзиёев побывал с ответным визитом в нашей стране. Тогда же состоялся и первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана. Эти события послужили толчком для активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
За январь – ноябрь 2020 года торговля товарами между нашими странами достигла 225 миллионов долларов. В Узбекистане зарегистрировано 80 организаций, учредителями которых являются белорусские юридические и физические лица. С участием белорусского капитала в Узбекистане создано сборочное производство белорусской техники. Налажены кооперационные связи в области производства тракторов и спецтехники. Ведется работа по созданию сборочного производства сельхозтехники и совместного производства обуви.
Посол Узбекистана рассказал, что считает главным достижением за время работы в БеларусиФото: БЕЛТА