Лукашенко отмечает рост напряженности на международной арене

Белорусско-российское взаимодействие проходит на фоне роста напряженности на международной арене, где пока превалируют деструктивные тенденции. Такое заявление Президент сделал с трибуны VIII Форума регионов Беларуси и России. При этом серьезным испытанием на прочность и проблемой номер Александр Лукашенко назвал пандемию:



– В этих условиях Россия и Беларусь делают все возможное, чтобы ее остановить. Мы видим, что расслабляться пока рано. Однако, уверен, общими усилиями мы справимся.



Глава государства искренне поблагодарил российскую сторону и лично Владимира Путина за оперативные поставки в Беларусь вакцины от COVID, а затем передачу технологий и помощь в организации производства препарата.



Из наиболее опасных геополитических вызовов Глава государства отметил то, что государства-лидеры западного мира сделали ставку на силу:



– Откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, постоянно меняют правила игры, игнорируя базовые договоренности.



Президент подчеркнул, что усилия руководства России в том, чтобы сохранить хрупкий баланс сил на планете, для всех очевидны:



– Однако, к сожалению, там – на коллективном Западе, в Вашингтоне, Брюсселе – не всегда хотят слышать конструктивные предложения. Наши оппоненты тормозят все здравые, позитивные инициативы и провоцируют новые кризисы. По сути, намеренно разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны, за которую мы заплатили ни много ни мало около 30 миллионов жизней советских людей.



Президент напомнил о последовательности таких действий. Сначала бывшие союзники взрастили поколение, которому внушили, что войну развязал Сталин, а выиграли Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Теперь они переписывают историю и пытаются реабилитировать нацизм:



– Отдельные постсоветские страны уже ощутили это в полной мере на себе. Реализовать подобный сценарий в Беларуси не удалось. Поэтому мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Он, может быть, и не понадобился бы этот прессинг, если бы они выиграли тот блицкриг, который они начали в августе прошлого года. Что-то пошло не так. Или у них это что-то другое, как они любят говорить. Вместе с тем понятно, что все санкции – просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы наших государств.



Глава государства акцентировал внимание на том, что Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства. Поэтому особое значение приобретают укрепление единства и расширение сотрудничества. Александр Лукашенко обратился лично к Владимиру Путину:



– Хочу еще раз поблагодарить Вас и всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси. Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, но так уж случилось, поэтому мы вынуждены об этом вспоминать и говорить. От этого страдают люди. И мы не можем допустить разрыва братских связей между народами.



Глава государства упомянул «Прямую линию», которую Владимир Путин провел накануне. Среди прочего он говорил, что украинский народ ни в чем не виноват. Александр Лукашенко поддержал эту мысль:



– Это наш братский народ. Мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе. Но что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем.