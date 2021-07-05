Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и жителей этой страны с национальным праздником. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Фото: pixabay.com
Глава государства отметил, что 210 лет назад, объединенный одной идеей венесуэльский народ проявил яркую решительность и провозгласил о независимости своей страны. Сегодня государство во главе с Николасом Мадуро продолжает согласно заветам Симона Боливара отстаивать неотъемлемое право на суверенитет и достоинство.
– Во время нарастания разногласий в международных отношениях с особенным удовольствием отмечаю единство ценностей Минска и Каракаса, а также безусловную поддержку, которую Венесуэла демонстрирует Беларуси. Убежден, что открытость и взаимное уважение являются отличным фундаментом для дальнейшего поступательного развития двустороннего сотрудничества в различных отраслях, – говорится в поздравлении.
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Лукашенко: открытость и взаимное уважение являются фундаментом для развития сотрудничества с Венесуэлой
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