Лукашенко: открытость и взаимное уважение являются фундаментом для развития сотрудничества с Венесуэлой

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Глава государства отметил, что 210 лет назад, объединенный одной идеей венесуэльский народ проявил яркую решительность и провозгласил о независимости своей страны. Сегодня государство во главе с Николасом Мадуро продолжает согласно заветам Симона Боливара отстаивать неотъемлемое право на суверенитет и достоинство., – говорится в поздравлении.