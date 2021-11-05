Лукашенко открыл в Могилеве многофункциональный ФОК с бассейном международного класса

Президент Беларуси принял участие в открытии многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в могилевском микрорайоне Фатина.
Глава государства ознакомился со спортивной инфраструктурой комплекса.
Строить объект начали в 2009 году. По документам планировалось разместить здесь гребной канал. Через два года из-за отсутствия финансирования строительство объекта приостановили. Возобновили лишь спустя 8 лет. Его включили в Инвестиционную программу Могилевской области на 2020 год, откорректировав проектную документацию. Местные власти решили, что на этом месте должен разместиться физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами. Жителям идея пришлась по душе, поскольку в быстро развивающемся микрорайоне не хватало подобных центров.
Объект ввели в эксплуатацию буквально через год. В новом могилевском комплексе есть залы борьбы, бокса, настольного тенниса, фитнеса, тренажерный зал, тир для стрельбы из лука, русская баня, кафе.
В физкультурно-оздоровительном комплексе бесплатно занимаются более 300 спортсменов-учащихся, за которыми закреплены 16 тренеров-преподавателей. Предоставляется также большой спектр платных услуг.
К комплексу примыкает корпус, в котором разместились бассейны. Самый большой из них позволит Могилеву принимать международные соревнования по плаванию. Он имеет 10 дорожек длиной 50 метров. Есть также передвижная платформа для деления бассейна на 2 части, система фиксации результатов с накладными панелями и табло, а также трибуны при бассейне на 500 человек.
Второй плавательный бассейн (длиной 25 метров, шириной – 7) был построен с учетом специфики проведения учебно-тренировочных занятий для детей.
Примечательно, что в здании плавательных бассейнов оборудованы специализированные спортивные залы для водных видов спорта: тренажерный зал для общей и физической подготовки, оснащенный современными кардиотренажерами, тренажерами для развития общей и специальной выносливости, спортивные залы для сухого плавания.
Фото: БЕЛТА