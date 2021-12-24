Лукашенко открыл Республиканский новогодний бал для молодежи

Зал торжественных церемоний Дворца Независимости сегодня превратился в сказку: под чарующие звуки вальсов и полонезов здесь кружатся изящные дамы в вечерних платьях и кавалеры в смокингах, фраках и мундирах. Все они – участники Республиканского новогоднего бала для молодежи: более 330 одаренных и талантливых юношей и девушек со всей страны. Традиционно в мероприятии принимает участие Президент.
Глава государства тепло приветствовал гостей и честно признался, что впечатлен увиденной в зале красотой. Александр Лукашенко напомнил присутствующим историю проведения подобных балов в Беларуси. В частности, он рассказал, как несколько лет назад некоторые люди, которые уже покинули страну, предложили Президенту от имени организаторов Венского бала провести именно Венский бал во Дворце Независимости:
- Они готовы были приехать, обеспечить на весь мир трансляцию и прочее. Захватывающая идея, очень интересная. Я сначала согласился, потом подумал, решил – а мы что не можем? Давайте посмотрим, как в Вене проводятся балы, и сделаем лучше. Потому что наш зал лучше нежели тот, в котором проводились венские мероприятия. И это не мое мнение… Вот так родилась идея проведения этих великих праздников.
Глава государства продолжил:
- Вот уже четвертый год подряд в канун этого долгожданного праздника мы проводим в нашем Дворце Независимости бал, возрождая исторические традиции. Подчеркиваю, наши исторические традиции, формируя современный облик нашего молодого суверенного государства, благодаря этой красоте молодых людей. Беларусь - страна дворцов и замков. Какие только балы не проводились там - венские, польские, русские. Их устраивали представители местной знати, но в те времена - подданные самых разных государств. И только в истории нашей независимости красивейшая бальная традиция стала нашей - белорусской.
Александр Лукашенко добавил:
- Составляя музыкальную программу вечера, оформляя зал, мы всегда с большим уважением вспоминаем особенности каждой эпохи, которая стала частью культурного наследия белорусов. Прошлое забывать нельзя. Сегодня, как и всегда под занавес уходящего года, всегда официальный и строгий Дворец Независимости сказочно преображается. Он похож на вас, а вы похожи на него. Его атмосферу создайте вы, уважаемые гости праздничного бала. Яркие, статные, уверенные в себе молодые люди - вы главное украшение этого бала.
Президент очень тепло обратился к молодежи:
- Наш бал - это подарок, который вы заслужили двоими выдающимися успехами в учебе, творчестве, общественной жизни. И если быть здесь, в этом месте - привилегия, то сегодня в отличие от прежних времен она дается не по происхождению, а по уму и таланту…