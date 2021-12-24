Лукашенко открыл Республиканский новогодний бал для молодежи

Глава государства тепло приветствовал гостей и честно признался, что впечатлен увиденной в зале красотой. Александр Лукашенко напомнил присутствующим историю проведения подобных балов в Беларуси. В частности, он рассказал, как несколько лет назад некоторые люди, которые уже покинули страну, предложили Президенту от имени организаторов Венского бала провести именно Венский бал во Дворце Независимости:Глава государства продолжил:Александр Лукашенко добавил:Президент очень тепло обратился к молодежи: