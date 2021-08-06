Лукашенко открыл обновленный мост через реку Неман

Выступая с приветственным словом, Глава государства назвал Гродненский край жемчужиной Беларуси. В начале своего выступления он обратился к местным жителям:
– Эту землю, кто бы чего ни хотел, мы никому не отдадим. И поляки, которые здесь живут, я им повторяю уже два десятилетия: эта ваша земля. Там вас не ждут. Живите здесь, как всегда мирно, дружно с русскими, украинцами, белорусами, евреями. Живите по-человечески. Это наша земля, мы ее никому не отдадим.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что на восстановление моста деньги собирали со всей страны.
– Я понимал, что без этого моста Гродно задохнется. И бывший губернатор, и нынешний ратовали за то, чтобы его поскорее восстановить. Спасибо строителям, которые за рекордно короткий срок (полтора года) создали такое чудо – красивейший мост.
Президент рассказал, что поставил задачу строителям закончить реконструкцию моста к дате, когда гродненская земля была освобождена от немецко-фашистских захватчиков (да и вся Беларусь). Александр Лукашенко поблагодарил строителей за то, что выполнили этот приказ и сдали мост именно к августовским дням.
– Гродно был освобожден Красной армией в июле 44-го, а уже к августу враг был полностью выбит с территории СССР. И пусть до победного мая 45-го оставалось почти 10 месяцев, стало очевидно: крах Третьего рейха фактически предопределен. Это благодаря им, советским воинам, партизанам и подпольщикам, мы мирно живем на своей земле и уверены, абсолютно уверены в своем будущем, – заверил Президент.
Глава государства напомнил, что Восточный мост через Неман в прямом смысле связал эпохи. Его фундамент заложен в первые послевоенные десятилетия теми людьми, кто видел войну и знал, как хрупок мир.
Поэтому в 60-е годы прошлого века его планировали использовать в интересах ракетных войск стратегического назначения. К счастью, для таких целей он не понадобился.
Сегодня, по словам Президента, выпала уникальная возможность объединить бесценный опыт предыдущего поколения с новейшими технологиями нынешней строительной отрасли.
– Все, что мы возводим и укрепляем – мосты, дороги, города, независимость нашего суверенного государства, – также должно стать основанием для будущих достижений наших детей. Пусть этот мост, который уже прошел несколько испытаний на прочность, выдержав удары стихии, станет символом сохранения нашей национальной памяти, истории и традиций, – пожелал Александр Лукашенко.
Он поблагодарил за создание моста всех специалистов, а также поздравил их и ветеранов труда с наступающим профессиональным праздником – Днем строителя.
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