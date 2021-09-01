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  2. Лингафонные кабинеты, артистическая, витаминный бар. Лукашенко открыл новую школу в Бобруйске

Лингафонные кабинеты, артистическая, витаминный бар. Лукашенко открыл новую школу в Бобруйске

Глава государства сегодня принял участие в открытии средней школы № 35 в Бобруйске. Генеральный директор Бобруйского завода крупнопанельного домостроения Сергей Власик передал Президенту символический ключ от нового учебного заведения, который Александр Лукашенко сразу вручил директору школы Татьяне Василевской.


Затем Глава государства вместе с должностными лицами перерезал символическую ленту, прошел в фойе школы и ознакомился с ее материально-технической базой, условиями обучения и воспитания.


Новая школа построена по просьбе местных жителей. В здании учреждения образования, помимо учебных классов, лабораторий, столовой, библиотеки, есть витаминный бар, бассейн, тир, лыжная база. Оборудованы разнообразные мастерские, зал хореографии и ритмики, артистическая, костюмерная, лингафонные кабинеты, кабинеты допризывной подготовки, кинопроекционная и многое другое. Есть даже помещение психологической разгрузки педагогов.


На территории школы расположена физкультурно-спортивная зона, которая состоит из стадиона, волейбольных и баскетбольных площадок, а также площадок для гимнастики, спортивных игр, метания ядра, игр в мини-футбол. В самой школе также оборудован спортивный, гимнастический и тренажерный залы. Новая школа рассчитана более чем на тысячу учеников.


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Фото: БЕЛТА
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