Лингафонные кабинеты, артистическая, витаминный бар. Лукашенко открыл новую школу в Бобруйске

Затем Глава государства вместе с должностными лицами перерезал символическую ленту, прошел в фойе школы и ознакомился с ее материально-технической базой, условиями обучения и воспитания.
Новая школа построена по просьбе местных жителей. В здании учреждения образования, помимо учебных классов, лабораторий, столовой, библиотеки, есть витаминный бар, бассейн, тир, лыжная база. Оборудованы разнообразные мастерские, зал хореографии и ритмики, артистическая, костюмерная, лингафонные кабинеты, кабинеты допризывной подготовки, кинопроекционная и многое другое. Есть даже помещение психологической разгрузки педагогов.
На территории школы расположена физкультурно-спортивная зона, которая состоит из стадиона, волейбольных и баскетбольных площадок, а также площадок для гимнастики, спортивных игр, метания ядра, игр в мини-футбол. В самой школе также оборудован спортивный, гимнастический и тренажерный залы. Новая школа рассчитана более чем на тысячу учеников.
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