Лукашенко открыл движение поездов на третьей линии Минского метрополитена и осмотрел новые станции

После церемонии символического перерезания ленточки на станции "Ковальская Слобода" Глава государства проехал в поезде и осмотрел новые станции ("Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь").
Александр Лукашенко высоко оценил качество, отметив функциональность и аккуратность, экономичность, красоту, но при этом отсутствие излишеств.
– Чисто белорусский стиль, – сказал он.
Основная художественная идея станции "Ковальская Слобода" – синтез современной архитектуры и национального культурного наследия. Для достижения художественной выразительности предусмотрены светотеневые спецэффекты от объемных тематических художественных композиций в сочетании с графическими тематическими полотнами на уровне глаз пассажиров.
Что касается станции “Вокзальная", ее основная художественная идея – образ дороги. Динамичная композиция из светильников в центральной части потолка символизирует образ ночной дороги, которая стремительно превращается в стрелу и завершается в пространстве скульптурной композицией с названием «Дерево дорог».
Интерьер станции "Площадь Франтишка Богушевича" связан с ее названием и основан на символическом и ассоциативном восприятии его творчества, эпохи и среды, в которой работал сам Богушевич. Колористическая гамма станции – это теплые бежево-коричневые тона, характерные для сельской усадебной архитектуры того времени, в трактовке современными отделочными материалами.
Основная идея в оформлении интерьеров станции "Юбилейная площадь" – создание настроения праздника, эмоционального подъема и торжественности за счет использования контрастных цветов в сочетании с мягким рассеянным светом.
Во время осмотра станций председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев обратил внимание Александра Лукашенко на эскалаторы белорусского производства. Глава государства уточнил, насколько они надежны.
– Они прошли все испытания, будем дальше работать, – ответил Владимир Кухарев.
Также Президент оценил и ходовые характеристики нового поезда метро:
– Хорошая машина, идет мягко, очень хорошо, – отметил он. – Кто бы мог думать? Эскалаторы свои, все свое – и поезд свой.
Президенту доложили о планах по дальнейшему обновлению подвижного состава метрополитена. Отмечено, что новые поезда отличаются не только большим уровнем комфорта, но также экономичностью и долговечностью ходовой части.
– Мы на эту пятилетку запланировали купить 19 таких поездов. На новые станции и на замену старых вагонов, – доложили Президенту. Отдельно в связи с подобными перспективами внимание Главы государства акцентировали на экономии электроэнергии и возросшем сроке эксплуатации составов.
Отдельно Президент коснулся темы компетентности наших специалистов:
– Что лучше для страны? То, что у нее углеводородов море или то, что они умеют все делать? Мне кажется, если ты умеешь все делать – в этом будущее. Углеводороды уйдут, энергию мы найдем, человечество к этому идет, а вот компетенции, мозги – это главное.
В конце поездки Александру Лукашенко подарили книгу о Минском метрополитене.
Для пассажиров линия метро откроется завтра в 12:30.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко открыл движение поездов на третьей линии Минского метрополитена и осмотрел новые станции
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