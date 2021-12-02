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  2. Лукашенко: Отечество у России и Беларуси одно – от Бреста до Владивостока

Лукашенко: Отечество у России и Беларуси одно – от Бреста до Владивостока

Отечество у России и Беларуси одно – от Бреста до Владивостока. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.


"Отечество у нас одно – от Бреста до Владивостока. И здесь сосредоточены два государства – Беларусь и Россия. Два государства вот в этом Отечестве", – сказал Александр Лукашенко.

"Мы общаемся с тобой на русском языке. Назови еще одну такую страну, где русский язык государственный. Ладно государственный – официальный! Где вот так вот развивается русский язык? Даже в ущерб, по-моему, нашему национальному, родному, белорусскому языку", – добавил Президент.

Фото: БЕЛТА
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