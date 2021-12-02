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Лукашенко: оппозиция готовит новые протесты в Беларуси

Оппозиция готовит новые протесты в Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.


"Они к этому готовятся. Недавно я получил программу: жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что, если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали", – сказал Александр Лукашенко.

По его словам, ради нового финансирования организаторы протестов готовы подставить протестующих под дубинки правоохранителей. Отвечая на уточняющий вопрос о содержании программы оппозиции, с которой ему удалось ознакомиться, Глава государства отметил, что в ней предусмотрено три этапа организации протестов.

"Чтобы вывести на последнем этапе людей на улицы, взорвать обстановку – это третий этап", – заявил Президент.

Фото: БЕЛТА
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