Лукашенко охарактеризовал ситуацию с коронавирусом: стабилизация и снижение темпов заболеваемости

Об этом Глава государства заявил во время посещения Лидской центральной районной больницы.
– В Гродненской области ситуация лучше, чем в других областях. Но и там тенденции те же. То есть стабилизация и небольшое сползание, – отметил Президент.
В беседе с коллективом больницы позже добавил:
– По полтора, по два процента каждый день мы начали сползать. В результате происходит снижение темпов заболеваемости. Мы на высоком уровне, но уже нет того роста. Количество поступлений пациентов с пневмонией не прибавляется, оно остается на том же уровне.
Глава государства привел и такие данные: за последнюю неделю на 6,4 процента увеличилось число выписанных из стационара, на 44 человека меньше находится на аппаратах ИВЛ, что подтверждается снижением потребления кислорода в сравнении с прошлой неделей на 1,3 процента, при этом в Витебской и Гомельской областях снижение произошло на 10 и на 2 процента соответственно.
Что особенно важно, отметил Президент, профильные учреждения здравоохранения, перепрофилированные под оказание помощи больным с COVID-19, начинают возвращаться к своим функциям. Так, в Брестской области постепенно входят в плановую работу отделения гинекологического корпуса областного роддома, подразделения областного онкодиспансера, кардиохирургическое отделение и отделение торакоабдоминальной хирургии и трансплантации областной больницы.
С 21 октября приостановлена госпитализация пациентов с пневмониями и инфекцией COVID-19 в хирургический корпус Витебского областного онкодиспансера. В конце октября после проведения мероприятий по дезинфекции в обычный режим функционирования будут возвращены отделения в Могилевском областном онкодиспансере.
– Это, конечно, "бога за бороду не взяли", но это вызывает осторожный оптимизм. И это не первая неделя Я молю Бога каждое утро, чтобы не ухудшилось. Хватит уже, мы уже наелись до предела, – высказался Президент о ситуации с COVID-19.
Об эпидемиологической ситуации в регионе Главе государства доложил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. По его словам, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние две недели снизилась на 6,5%. В настоящее время для лечения и реабилитации пациентов с COVID-19 выделено примерно 35% от имеющегося коечного фонда. Их перепрофилирование осуществляется по мере необходимости. Организации здравоохранения области в достаточном количестве обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, коечный фонд обеспечен 1725 кислородными точками.
– Мы взяли максимальную заболеваемость при первой волне. Область сегодня далеко от того максимального уровня: пока 80 процентов. Единственная область. Минск держится примерно на 101 проценте, то есть чуть-чуть выше того уровня, – отметил Александр Лукашенко.
Президент также высказался об обеспеченности больниц кислородом. Он обратил внимание на то, что на этой теме пытаются взбудоражить общество: мол, в медицинских учреждениях якобы не хватает точек с кислородом для пациентов. Высказался, опираясь на статистику.
– У нас только 52 процента занято, так как не хватает точек для кислорода?
Примерно такая же ситуация и с аппаратами искусственной вентиляции легких: в той же Гродненской области для пациентов с COVID-19 была выделена половина от имеющихся аппаратов ИВЛ. Из этой половины сейчас занято только 44%, либо 23% от всего количества.
Фото: БЕЛТА