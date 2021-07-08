Лукашенко: офицерский корпус – это опора безопасности государства

– Нашу сегодняшнюю встречу я отношу к событию государственной важности, потому что офицерский корпус – это опора безопасности государства. К офицерам всегда предъявляются высокие требования. А в современных условиях особое значение приобретают верность долгу, интеллект, профессиональные знания. Поэтому я вижу в вас офицеров-патриотов – людей чести и долга и высококлассных специалистов – командиров и начальников, способных противостоять любым агрессивным действиям в отношении Беларуси.
Президент подчеркнул, что сказанные им слова особенно актуальны в свете того, что в настоящее время происходит вокруг страны и в мире в целом:
– На наших глазах шаг за шагом, последовательно разрушается архитектура международной безопасности. А если прямо сказать, ее уже не существует. Многосторонние мировые площадки, призванные поддерживать мир и безопасность на планете, деградировали и демонстрируют неспособность эффективно выполнять свои функции.
Глава государства обратил внимание на то, что обостряется геополитическая напряженность между Востоком и Западом. Стратегическое соперничество сильных мира сего грозит перейти в иную, более опасную фазу. Александр Лукашенко отметил:
–При этом наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь.
Глава государства обратил внимание и на еще один аспект недружественных действий, направленных против Беларуси:
–Множатся экономические санкции и дискриминационные меры политического характера, направленные против нашей страны.
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