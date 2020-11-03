Президент Беларуси Александр Лукашенко в качестве основы для проведения переговоров одобрил проект межправительственного соглашения с Кыргызстаном о порядке пребывания граждан Беларуси на территории Кыргызстана и граждан Кыргызстана на территории Беларуси. Соответствующий указ Глава государства подписал 3 ноября, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.
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Министерство внутренних дел уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа.
Фото: pixabay.com
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Лукашенко одобрил проект соглашения с Кыргызстаном о порядке пребывания граждан
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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