Лукашенко одобрил проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах России

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ Глава государства подписал 16 февраля, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.
Александр Лукашенко уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Фото: архив БЕЛТА
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